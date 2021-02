Donald Trump démissionne du syndicat des acteurs, qui le menaçait d'expulsion: "Vous n'avez rien fait pour moi"

Suite à l'attaque du Capitole début janvier, le syndicat des acteurs américains avait lancé une procédure disciplinaire à l'encontre de Donald Trump, pouvant aboutir à son expulsion. "Donald Trump s'en est pris aux valeurs que nous estimons les plus sacrées : la démocratie, la vérité, le respect de tous les Américains quels que soient leur origine et leurs religions et la protection de la liberté de la presse", avait communiqué Gabrielle Carteris, présidente du syndicat.



S'agissait-il de sauver la face pour l'ancien président ? Le perdant de l'élection présidentielle a en tout cas adressé une lettre au syndicat des acteurs américains pour l'informer de sa démission. "Je ne veux plus être associé à votre syndicat (...) Vous n'avez rien fait pour moi", a-t-il écrit.

Dans ce courrier, le milliardaire se félicite de ses rôles dans Maman j'ai encore raté l'avion, Zoolander, Wall Street : l'argent ne meurt jamais... Il se targue également d'avoir "grandement aidé le marché des chaînes privées, qu'on disait en déroute jusqu'à son arrivée en politique".

"Merci", a simplement répondu le syndicat des acteurs à ce courrier enflammé.