Donald Trump et son épouse Melania ne vivent plus sous le même toit

C'est le site d'information de CNN qui relance les rumeurs de séparation au sein du couple des Trump en révélant que Donald Trump aurait quitté son manoir de Mar-a-Lago où il s'était installé après avoir quitté la Maison Blanche pour s'installer dans le New Jersey au moins jusqu'à l'automne.

Donald Trump aurait transféré son bureau et ses affaires courantes dans sa résidence de Bedminster, qui est situé à 65 km de New York et qui donne sur un club de golf privé. Un ancien membre senior de l'équipe de Trump a confié à CNN que Donald Trump y séjournera jusqu'à l'automne. Des allers retours sont également prévus pour rejoindre la Trump Tower sur la 5ème avenue à Manhattan.

Plusieurs membres du personnel post-présidentiel de Trump ont également fait le déplacement et travaillent dans des bureaux là-bas, mais pas Melania.

Melania Trump et son fils Barron Trump devraient également s'installer à Bedminster pour l'été dès la fin de l'année scolaire du cadet des Trump à Palm Beach, selon un proche. Mais nul ne sait si Melania retournera avant Donald Trump en Floride.