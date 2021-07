Dorian de Koh-Lanta (les 4 terres) se lance un grand défi pour honorer la mémoire de Bertrand-Kamal

Ce jeudi 29 juillet, Dorian, candidat emblématique de la 21e saison de Koh-Lanta, a annoncé sur son compte Instagram le lancement d’un nouveau projet en mémoire à Bertand-Kamal. L’aventurier avait succombé, en septembre dernier, à un cancer du pancréas. Sa disparition avait ému tout le monde. Dorian lui rend hommage à travers une course reliant le Mont-Saint-Michel à Caen.

Onze mois après sa disparition, Bertrand-Kamal est encore dans toutes les mémoires. En septembre dernier, l’aventurier de Koh-Lanta les 4 terres avait en effet succombé à un cancer du pancréas, plongeant tous les candidats, les fans de l’émission mais aussi la production dans le deuil.

Rapidement, tous se sont mobilisés afin de récolter des fonds pour la recherche sur le cancer du pancréas. "Je voulais simplement vous donner un chiffre : depuis l’année dernière, grâce à votre générosité, 802 000 euros ont été récoltés", avait d’ailleurs indiqué le présentateur Denis Brogniart en juin dernier. Et ce chiffre risque bien d’encore augmenter grâce à l’ancien candidat.

560 km pour Bertrand-Kamal

C’est sur son compte Instagram que Dorian a annoncé la nouvelle. Dans deux semaines, le jeune homme se lancera dans un défi de taille, nommé "Courir pour Bertrand-Kamal". Du 14 au 21 août, il a en effet prévu de parcourir 560 km à pied et à vélo, entre le Mont-Saint-Michel et Caen, en passant par les côtes normandes. Avec un seul objectif en tête : "Récolter des dons au bénéfice du fonds 'Pour Bertrand-Kamal' ainsi que sensibiliser sur la prévention du cancer du pancréas", écrit-il sur Instagram.

Son annonce a immédiatement fait le buzz sur le réseau social. De nombreux internautes ont réagi à sa publication, le félicitant de sa belle initiative. Sa vidéo a aussi été partagée en nombre sur les stories de followers anonymes.

Les fans peuvent participer

Avis aux fans, il est même possible d’accompagner le candidat sur plusieurs kilomètres. "En plus de plusieurs personnalités qui partageront un bout de chemin avec moi, j’invite toute personne qui le souhaite à me rejoindre sur les parcours proposés afin de courir ou pédaler ensemble et de m’apporter votre soutien", a-t-il également indiqué.