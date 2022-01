Dorothée fait une apparition télévisée rare entourée des Musclés: elle est submergée par l'émotion (vidéo)

Bernard Minet, Jacky des Musclés, Hélène Rollès, Dave et Roch Voisine ont concocté une belle surprise pour l'animatrice star des années 70, 80 et 90 qui animait des émissions télévisées pour les enfants sur Antenne 2 et puis sur TF1. Dans l'émission, "La chanson secrète", diffusée samedi soir sur TF1, ils ont repris ses plus grands tubes tous ensemble.

L'animatrice qui est désormais âgée de 68 ans avait les larmes aux yeux quand ses amis du petit écran lui ont rendu cet hommage. Même le vétérinaire Michel Klein, âgé de 101 ans est venu sur scène pour saluer Dorothée. En rejoignant ses compères sur scène, Dorothée a salué ses anciens collègues en les qualifiant de "Bande de petits coquins"...

Un moment de pure nostalgie pour ceux qui ont grandi en chantonnant ses tubes et en regardant ses émissions.

L'animatrice a également eu une pensée pour tous ceux qui ont également fait partie de ses émissions et qui sont décédés.

Après cette apparition très remarquée, l'animatrice a remercié ses fans sur son compte Twitter. Elle a écrit: "Je vous remercie sincèrement et je vous aime très fort.