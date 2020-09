Dr Dre: son ex épouse exige une pension alimentaire mensuelle de 2 millions de dollars

L'ex épouse du Dr Dre, Nicole Young, exige une pension alimentaire mensuelle de 2 millions de dollars par mois et a introduit, pour cela, des justificatifs dans une procédure de divorce qui fait beaucoup de bruits à Hollywood, révèle le Daily Mail. Young, 50 ans, a justifié ce montant colossal dans de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ.

Une vie de grand luxe

Selon ces documents, la grande majorité de ses dépenses est répertoriée dans une rubrique "Divertissement" et elle exige un montant de 900.000 dollars par mois pour couvrir ces coûts. Nicole estime également qu'elle a besoin de 10.000 dollars par mois pour garder sa maison propre et faire sa lessive, et de 135.000 dollars supplémentaires pour s'acheter de nouveaux vêtements chaque mois.

Elle y inclut 60.000 dollars par mois pour les frais de scolarité. Sans préciser de quelle nature ils étaient. Le couple a eu deux enfants: un fils Truice, 23 ans, et une fille Truly Young, 19 ans.

La future ex de Dre cherche également à maintenir ses dons à des oeuvres de bienfaisance avec un montant mensuel versé de 125.000 dollars par mois.

Nicole Young a expliqué qu'elle était également obligée de contracter une hypothèque de 100.000 dollars par mois. Et qu'elle a besoin de 20.000 dollars par mois pour payer son téléphone, son cellulaire et son courriel.

Bien que toutes ses dépenses individuelles n'aient pas été répertoriées, ses dépenses mensuelles totales s'élèveraient à 2.530 000 dollars de sorte que sa demande de 1.936 399 dollars est en fait plus modeste que ce qu'elle avait dépensé.

En ce moment, le rappeur Dr Dre (de son vrai nom: Andre Young) couvre toutes ses dépenses.

Pourtant, dans des documents déposés devant le tribunal de Los Angeles, Nicole Young affirme que son époux l'a empêchée d'utiliser sa carte American Express dont il lui avait coupé l'accès.

Le 1er avril, une grosse dispute éclate

Nicole Young affirme que le mariage a commencé à se dégrader le 1er avril, lorsque le rappeur sous influence a commencé à lui crier dessus. Il lui aurait dit: "Sors d'ici, va à Malibu". (Le couple y possède une maison)

Selon elle, il a essayé de couper les cordons de son sac à main et lui a dit: "Ne dépense plus un centime de plus ... point final. Tu ne peux pas être méchante et irrespectueuse et dépenser mon argent durement gagné. C'est une menace ... Si tu continues, je mets la maison de la plage en vente la semaine prochaine ..."

Dre serait serait furieux des exigences requises par son épouse dans cette procédure de divorce qu'il la menacerait désormais de "guerre".

Le couple avait bien signé un contrat de mariage avant de convoler en justes noces en 1996 mais le rappeur l'avait déchiré devant son épouse deux ans après s'être marié, estimant qu'il n'avait jamais été aussi heureux... Maintenant le Dr Dre estime que ce document est toujours valide parce que son épouse avait accepté de le signer.