Drake dévoile une adorable vidéo de son fils Adonis lui donnant... une leçon de français

Le chanteur Drake vient de partager une vidéo d'un moment entre lui et son fils sur son compte Instagram. Le petit garçon de 4 ans donne à son papa une leçon de français.

Samedi, Drake a posté une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. On peut voir le chanteur en pleine conversation avec son fils Adonis, âgé de 4 ans. "Est-ce que tu vas être beaucoup plus grand que moi ?", questionne le petit garçon. "Je ne pense pas, tu es assez grand", lui répond son papa. Le chanteur lui a ensuite demandé s'il pensait être un jour plus grand que lui. "Oui, je serai vieux", a répliqué Adonis, qui a ensuite demandé à son papa s'il voulait apprendre un peu de français.

"Une fois, quand je suis grand, très grand, tu vas mourir, tu vas 'retournir' à l'univers", lui fait répéter le petit garçon. Lorsque le chanteur lui demande ce qu'il a dit, il répond en anglais : "Quand tu seras plus âgé, tu seras tout brisé et tu retourneras dans l'espace". "C'est vraiment ce que tu as dit ou tu inventes juste des trucs ?", plaisante le papa. Père et fils se mettent alors à rire ensemble. La vidéo a déjà été vue plus de 7 millions de fois.