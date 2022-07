Drake rejoint les Backstreet Boys sur scène pour une performance surprise (vidéo)

Les Backstreet Boys ont présenté Drake comme leur "sixième membre" temporaire samedi soir lors de leur spectacle sur la scène Budweiser à Toronto. Les fans se sont déchaînés après que Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell et Kevin Richardson ont présenté le rappeur canadien comme leur invité surprise, avant que le groupe n'interprète une version spéciale de leur tube des années 90 "I Want It That Way".

Drake a posté sur son Instagram un clip de 10 secondes qui le montre en train de chantonner l'emblématique réplique de la chanson "'Cause I want it that way".

Une vidéo plus longue partagée sur le Twitter officiel des Backstreet Boys montre Howie Dorough chanter quelques lignes du refrain du tube de Drake de 2013 "Hold On, We're Going Home".

Les Backstreet Boys feront le tour du monde pour leur DNA World Tour jusqu'en novembre.