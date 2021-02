Drew Barrymore en hôpital psychiatrique à 13 ans: "Ma mère avait créé un monstre"

Drew Barrymore a vécu une enfance tourmentée. L’actrice américaine a connu le succès à 6 ans à peine grâce au film "E.T.". Très tôt à l’adolescence, elle dit avoir perdu le contrôle et finit en hôpital psychiatrique.

L’actrice américaine, Drew Barrymore, a dû affronter la célébrité alors qu’elle n’avait que 6 ans suite à la sortie du film "E.T.". Durant son adolescence, elle passait ses soirées en boîte de nuit et consommait alcool et drogue à 13 ans.

Dans l’émission de Howard Stern, la maman de 46 ans, s’est confiée sur cette période. "J’allais dans des clubs, je n’allais pas à l’école et je volais la voiture de ma mère. J’étais hors de contrôle."

Elle raconte ensuite que sa mère a voulu mettre fin à cette descente aux enfers en l’internant dans un hôpital psychiatrique. "J’étais dans un endroit pendant un an et demi appelé Van Nuys Psychiatric et vous ne pouviez pas déconner là-bas. Si vous le faisiez, vous étiez mis soit dans une cellule à l’isolement, soit sur un brancard et vous étiez attaché."

Aujourd’hui, Drew Barrymore a dit adieu à ses démons. Elle conclut en disant avoir pardonné à sa maman. "Je pense qu’elle avait créé un monstre et elle ne savait pas quoi faire avec ce monstre. C’était son dernier espoir, j’étais vraiment devenus hors de contrôle. Je lui pardonne d’avoir fait ce choix."