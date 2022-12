Drew Barrymore explique pourquoi elle n'achète pas de cadeaux de Noël à ses enfants

Drew Barrymore maintient sa décision de ne pas acheter de cadeaux de Noël à ses deux filles. L'actrice a insisté sur le fait qu'elle n'est pas une "maman stricte et froide" pour Olive, 10 ans, et Frankie, 8 ans, dans une interview à Entertainment Tonight publiée jeudi.



"Je les emmène toujours en voyage à chaque Noël", a expliqué l'animatrice du "Drew Barrymore Show". "Je ne leur offre pas de cadeau, je pense qu'à leur âge, elles n'aiment pas ça. Mais je leur dis : 'Je pense que nous nous souviendrons de l'endroit, des photos et de l'expérience, et c'est ce que je veux vous offrir'", a poursuivi la star de 47 ans. Barrymore a noté qu'elle considérait "un souvenir de vie" comme un "meilleur cadeau" qu'"une maison de poupée ou autre".



La star de "Never Been Kissed" a ajouté que "tout s'équilibre et tout va bien" puisqu'elle a offert des cadeaux à ses filles pendant la pandémie de COVID-19 et que l'expérience a été "nulle".



"Elles ne se plaignent pas de ne pas aimer ce qu'elles reçoivent quand je les emmène en voyage. Je suis heureuse de faire ce que je fais".



Barrymore partage ses filles avec son ex-mari Will Kopelman, avec qui elle a été mariée de 2012 à 2016.