Dua Lipa nie toute participation à la Coupe du monde et exhorte le Qatar à respecter ses "engagements en matière de droits de l'homme"

Dua Lipa affirme qu'elle ne chantera pas lors de la cérémonie d'ouverture de 2022. Elle a donc démenti les rumeurs. La chanteuse de 27 ans, née à Londres de parents originaires du Kosovo, a déclaré qu'elle ne se produirait dans ce pays que si celui-ci améliorait son bilan en matière de droits de l'homme.



La controverse porte sur le traitement réservé par le Qatar aux travailleurs migrants et la criminalisation des relations homosexuelles. Le traitement de la communauté LGBTQ+ au Qatar est une source d'inquiétude pour les supporters qui espèrent se rendre dans le pays pour voir leur équipe jouer.



C'est dans ce contexte que Dua Lipa a partagé une déclaration sur Instagram: "Il y a actuellement beaucoup de spéculations selon lesquelles je vais me produire à la cérémonie d'ouverture de la coupe du monde au Qatar. Je ne me produirai pas et je n'ai jamais été impliquée dans une quelconque négociation pour me produire. J'encouragerai l'Angleterre de loin et j'ai hâte de visiter le Qatar lorsqu'il aura rempli toutes les promesses en matière de droits de l'homme qu'il a faites lorsqu'il a obtenu le droit d'accueillir la Coupe du monde."



La star de BTS Jung Kook est le seul acte officiel confirmé pour la cérémonie d'ouverture, qui se tiendra au stade Al Bayt le 20 novembre. Le rappeur américain Diplo, le DJ Calvin Harris et le chanteur jamaïcain Sean Paul se produiront également au festival Fifa Fan, qui se déroulera pendant les 29 jours du tournoi.



Dua Lipa n'est pas la première artiste à mettre un point d'honneur à éviter les concerts au Qatar. Dimanche, Sir Rod Stewart a révélé qu'il avait refusé plus d'un million de dollars pour jouer dans le pays l'année dernière.