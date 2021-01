Dua Lipa est-elle ENCEINTE? La publication sur Instagram qui agite les fans

La chanteuse britannique a publié une mystérieuse photo sur Instagram alors qu'elle est en vacances au Mexique avec son petit-ami, le mannequin Anwar Hadid, qui est aussi le frère des célèbres top-modèles Bella et Gigi Hadid. Cette photo de la chanteuse portant une robe aux motifs de tartan était accompagnée d'une flopée d'émojis faisant référence à des... Il n'en a pas fallu davantage pour que ses fans, incrédules, réagissent à cette photo. Entre félicitations et questionnements, de nombreux supporters de la chanteuse lui ont demandé si elle était enceinte. Aucune annonce officielle a été faite et les commentaires à cette publication ont été limités.

Le Daily Mail a contacté les porte-paroles du couple pour obtenir une confirmation. Ceux-ci n'ont pas réagi.

L'interprète de Fever âgée de 25 ans est inséparable d'Anwar, 21 ans, depuis l'été 2019.

Plus tôt cette semaine, Anwar a légendé sur son propre compte des photos avec sa petite-amie, expliquant que c'était "sa famille". La jeune Britannique a passé les fêtes avec le clan Hadid rassemblé dans la ferme familiale en Pennsylvanie, appartenant à la mère du jeune homme, Yolanda.