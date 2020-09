Dwayne Johnson, The Rock, testé positif au Covid-19, de même que sa femme et ses filles: "Une rude épreuve"

L'acteur hollywoodien Dwayne "The Rock" Johnson a annoncé mercredi que sa famille et lui avaient été testés positifs au coronavirus, mais a tenu à rassurer sur leur état de santé et a exhorté ses fans à porter un masque pour se protéger.

"Ma femme Lauren ainsi que mes deux petites filles et moi-même, nous avons tous été testés positifs au Covid-19", a-t-il dit dans une vidéo sur Instagram.

"Cela a été l'une des choses les plus difficiles que nous ayons eu à traverser en tant que famille (...) mais je suis heureux de vous dire que nous allons bien, nous ne sommes plus contagieux et nous sommes, grâce à dieu, en bonne santé", a ajouté l'acteur de 48 ans, spécialisé dans les films d'action.

The Rock, récemment désigné comme l'acteur le mieux payé d'Hollywood pour la deuxième année consécutive, a affirmé que sa famille avait été contaminée par des amis très proches.

Aussi a-t-il demandé à ses fans de se montrer prudents, notamment en n'accueillant chez eux que des personnes testées négatives. "Nous avons vécu une rude épreuve", a-t-il déclaré en demandant à chacun d'être prudent.

"Portez vos masques" et "boostez votre système immunitaire" avec des vitamines et des antioxydants, a-t-il aussi lancé.