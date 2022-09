Dylan Thiry (Koh-Lanta) attaqué par des "voleurs" en pleine nuit sur une route de Madagascar

Dylan Thiry, ancien candidat de Koh-Lanta, a été attaqué par des personnes qu'il pense être des voleurs pendant qu'il se trouvait dans une voiture à Madagascar dimanche. Le Luxembourgeois, en voyage humanitaire dans le pays d'Afrique de l'Est, a été légèrement blessé.



L'influenceur a raconté les faits dans sa story Instagram. Ses accompagnateurs et lui ont été surpris par des malfrats alors qu'ils roulaient de nuit.



"On vient de nous lancer des pierres et du sable (...) ils font ça pour qu'on s'arrête et qu'ils nous volent", a raconté Dylan Thiry. Ce dernier a été "touché" à l'oreille et au visage.



"On doit être prudent parce que c'est la zone, ça ne rigole pas. Des fois, on oublie parce qu'on est avec les enfants, c'est mignon (...) mais on oublie qu'à quelques kilomètres d'ici il y en a qui meurent de faim (...) et s'ils veulent nous voler, ils nous voleront", ajoute le candidat de téléréalité.