Dylan Thiry: le divorce de Sarah Fraisou et Ahmed semble beaucoup l’amuser

Cela fait plusieurs semaines que le couple formé par Sarah Fraisou et Ahmed n’est plus qu’un souvenir. Les époux, candidats de téléréalité, se sont visiblement quittés en mauvais termes. Il y a quelques jours, l’ex-mari de Sarah a été aperçu avec une jeune femme de qui il semblait très proche. Il s’agit de Lila Taleb, une autre candidate de téléréalité. Les images de cette proximité n’ont pas échappé à Sarah qui souffre beaucoup de la situation.







"Je ne suis pas triste, je suis juste choquée et je me demande comment l’être humain est capable de tout pour briller. Les vrais hommes n’existent plus, c’est la vie. Que des bluffeurs et des mythos", a écrit Sarah sur Instagram.

Pendant qu’elle partage ses sentiments avec sa communauté Instagram qui lui témoigne son soutien inconditionnel, son ex-mari passe du temps avec ses amis, dont Dylan Thiry. Le Luxembourgeois, qui ne rate pas une occasion de partager son point de vue sur les réseaux sociaux, en a profité pour publier une story en rapport avec la rupture difficile du couple.

L’image représente un écran de télévision sur lequel on peut voir la série Netflix Qui a tué Sara?. La tête d’Ahmed est placée sur l’écran. "Ptdr (pété de rire), je n’ai plus de force", a commenté l’ex-aventurier de Koh-Lanta, visiblement très amusé par la situation que son ami traverse.