Ébranlé par la mort de son chien Mighty, Orlando Bloom se fait tatouer en son hommage (vidéo)

Après l’avoir cherché pendant 7 jours, Orlando Bloom a appris que son chien Mighty était décédé. L’acteur a décidé de le garder pour toujours auprès de lui.

Il y a quelques jours, Orlando Bloom annonçait sur son compte Instagram avoir perdu son chien Mighty. "Mighty a disparu à Montecito. Il a une puce et son collier porte un numéro de téléphone - si vous l'emmenez chez votre vétérinaire, dans un refuge ou au poste de police local, on pourra remonter jusqu'à moi pour une récompense", écrivait l’acteur à ses 4,1 millions d’abonnés. Il vient d’annoncer à sa communauté qu’après 7 jours de recherche, il avait appris que Mighty était décédé.



"Mighty est de l’autre côté maintenant. Après 7 jours de recherches du lever au coucher du soleil, nous avons retrouvé son collier… J’ai plus pleuré cette semaine que ce que je n’imaginais possible." Pour rendre hommage à son animal de compagnie, Orlando Bloom a décidé de se faire tatouer son nom sur sa poitrine. "Je me sens tellement reconnaissant d’avoir appris grâce à mon Mighty que l’amour est éternel et le vrai sens du mot dévotion. Il était plus qu’un compagnon. Nos âmes étaient connectées. Je suis désolé. Je t’aime. Je te remercie."