Ed Sheeran offre un pénis géant à Elton John pour son anniversaire: voici ce qu'il en a fait

Que peut-on offrir à un homme qui a tout ? Un pénis en marbre géant, apparemment. Elton John vient de révéler que c'est exactement ce que son ami de longue date Ed Sheeran a fait pour son dernier anniversaire.

"Nous sommes amis depuis des années car j'étais son manager (...) Nous sommes vraiment de bons amis et nous nous amusons l'un l'autre et nous nous jouons des tours", a expliqué Elton au Carrie and Tommy Show de Hit 109.9.

"Pour mon anniversaire cette année, il m'a offert un pénis en marbre géant. ... Il est vraiment gros; il est magnifiquement fait. C'est du marbre massif."

Si Elton ne sait pas exactement pourquoi Ed a choisi ce cadeau, il a plaisanté en disant que c'était peut-être parce que "j'ai toujours été un con".

Lorsqu'on lui a demandé si la sculpture était exposée chez lui, Elton a répondu qu'il devait la garder hors de vue à cause de ses jeunes enfants.

"J'ai suggéré à David (NDLR:son compagnon) que je devrais la mettre dans le jardin. Il m'a répondu : "Non, nous avons des enfants"", a expliqué Elton.

Il a précisé que l'œuvre d'art en marbre est désormais "cachée dans un endroit de la maison où" les enfants ne la verront pas.