Eddy Mitchell s’est remis à fumer pour une raison… artistique

Invité sur le plateau de C à vous, le chanteur a évoqué son addiction au tabac et donné des explications surprenantes.

Eddy Mitchell sort un nouvel album intitulé Country Rock. Il était l’invité de C à vous sur mercredi 24 novembre pour assurer la promotion de ce nouvel opus. Il s’est également confié sur sa santé, à laquelle il fait attention, mais reconnait s’être remis à fumer : "Parce que quand j'avais arrêté de fumer, j'avais une voix de fluet et donc j'ai refumé et j'ai retrouvé ma voix et j'ai pu faire cet album que j'aime beaucoup", a-t-il expliqué.

Le rockeur estime tout de mêle avoir pris soin de lui ces derniers temps : "Oui j'ai levé le pied, parce que... Entourage, excellents toubibs qui m'ont dit, 'Il faut vous calmer, parce que sinon vous y allez droit quoi'". Il regrette d’ailleurs que son grand ami, feu Johnny Hallyday, n’ait pas su lever le pied sur le tabac. Inévitablement, ses bons souvenirs aux côtés du Taulier ont été évoqués. Ce qui lui manque particulièrement ? "Ne plus aller au restaurant, au cinoche. (...) Cinoche, conneries, conneries, restaurant", a-t-il confié, ému.