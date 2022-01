Elie Semoun BLOQUÉ par la sécurité de l'émission Touche pas à mon poste (vidéo)

Jeudi soir, Elie Semoun était invité dans l'émission Touche pas à mon poste. L'humoriste a expliqué un moment gênant qui est arrivé lorsqu'il a débarqué sur le plateau. Les agents de sécurité ne l'ont pas laissé passer. Ils ne savaient pas qui il était, raconte Elie Semoun.





"Quand je suis arrivé, il y a le gars du service d’ordre qui me demande pourquoi je suis là", a débuté le comédien. "Il me demande si je suis invité et me lâche: ‘Vous êtes qui?’ Je lui dis que je suis Elie Semoun et il me répond: ‘Montrez-moi vos papiers’".



Une histoire qui a beaucoup amusé Cyril Hanouna. "Ils font bien leur boulot", a dit l'animateur.



Elie Semoun a confié avoir été "un peu vexé quand même". "Je ne suis pas prétentieux. J’ai enlevé le masque et je lui ai dit: ‘D’après vous, je suis quoi, chanteur, comique, artiste?’ Il m’a dit que j’étais un homme politique".



Ce à quoi Cyril Hanouna a répondu: "Ils se disent maintenant qu’on reçoit que des hommes politiques: Élie Semoun, la République en Marche!".