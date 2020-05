Elie Semoun change RADICALEMENT de tête: "j'ai craqué" (photo)

Face à la gestion capillaire compliquée durant le confinement, et l'assaut que vont connaitre les coiffeurs à la réouverture, Elie Semoun a "craqué", comme il le dit lui-même sur Istangram.

L'humoriste a dévoilé son nouveau look dans une story Instagram et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez radicale. En effet, Elie Semoun s'est complètement rasé les cheveux.

Sur le cliché, on le découvre la boule à zéro avec une barbe blanche. "My name is Ely... Ely Semoun (j'ai craqué !)", écrit-il.

©Instagram Elie Semoun