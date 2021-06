Élise Lucet raconte les propos sexistes entendus pendant qu’elle tentait de négocier son salaire: "J’ai fondu en larmes"

La journaliste Elise Lucet était l’invitée du podcast de Télé-Loisirs "Femmes de télé". La rédactrice en chef de 58 ans a abordé les remarques sexistes entendues pendant qu’elle négociait son salaire lorsqu’elle avait 34 ans.

À ce moment-là, Elise Lucet présentait le 19/ 20 sur France 3 depuis de nombreuses années. Elle voulait donc renégocier son salaire.

"J’ai encore un souvenir cuisant d’un rendez-vous dans le bureau d’un DRH (directeur des ressources humaines). J’étais vraiment mal payée par rapport au boulot que je faisais et il m’a dit: 'Tu as trois défauts: tu es une femme, tu es jeune et tu n’as jamais été virée'", explique-t-elle.

"J’ai dit à ce DRH: 'Pardon? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire?'. Je me souviens que j’ai fondu en larmes dans son bureau en me demandant comment il pouvait me dire ça! Comme si n’avoir jamais été virée était un défaut et non pas une qualité."

Elise Lucet raconte alors la réponse qu’elle a donnée au DRH: "En gros, si on ne m’a pas virée, c'est parce que je fais bien le job, enfin, j’essaie. C’est du sexisme et tu es en train de me dire que c’est normal que les femmes soient moins bien payées que les hommes. Et pour ce qui est d’être jeune, ça finira par s’arranger, mais ça va prendre un peu de temps".