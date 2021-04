Une Britannique a donné naissance à une fille et un garçon le même jour, alors qu'ils ont été conçus à trois semaines d'intervalle.

Un phénomène rare qui porte le nom de "superfétation". C'est ce qu'a vécu Rebecca Roberts, une Britannique de 39 ans qui a accouché de "super-jumeaux", une fille et un garçon nés le même jour alors qu'ils ont été conçus à trois semaines d'intervalle.



Rebecca Roberts et son conjoint Rhys Weaver essayaient d'avoir un enfant depuis plusieurs années, sans succès. Après avoir suivi un traitement contre l'infertilité, la presque quadragénaire est finalement tombée enceinte début 2020.

Rien d'anormal n'a été repéré au début. Ce n'est qu'au troisième mois de grossesse que les médecins ont découvert... un deuxième bébé ! "Ce qui s'est passé c'est que je suis tombée enceinte pendant que j'étais déjà enceinte, ce qui était complétement fou", raconte Rebecca à CNN.



L'implantation d'une nouvelle grossesse dans un utérus qui contient déjà une grossesse en développement est un fait rarissime. Les bébés de Rebecca Roberts et son conjoint sont d'ailleurs considérés comme présentant l'une des plus grandes différences d'âge parmi les cas de jumeaux superfétatoires connus.



Nés le même jour de septembre 2020 à la 33e semaine (au lieu de 38 environ en temps normal), les jumeaux ont été admis dans une unité de soins intensifs néonataux. Ils ont pu rejoindre la maison de leurs parents pour Noël et se portent bien.