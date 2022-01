Elle découvre un traceur AirTag d'Apple caché dans son manteau: une mannequin suivie pendant 5 heures lance l'alerte

Alors qu'elle rentrait seule d'une soirée entre copines, la mannequin Brooks Nader reçoit une notification sur son téléphone lui indiquant qu'elle est suivie depuis plusieurs heures. Un AirTag, un traceur connecté de la taille d'une pièce de monnaie fabriqué par Apple, était caché dans son manteau sans qu'elle s'en soit rendue compte.

Le AirTag, petit traceur de forme circulaire créé par Apple au mois d'avril 2021, a pour but d'aider les personnes un peu tête en l'air à retrouver leurs affaires. Cette balise, de la taille d'une pièce de monnaie, est donc facilement transportable: elle peut s'accrocher à notre porte-clef ou alors directement rentrer dans notre portefeuille. Grâce au système Bluetooth dont le traceur est équipé, il est ainsi possible de traquer nos biens, par exemple nos clefs de voiture introuvable, directement depuis notre téléphone, qu'ils soient à 50 mètres ou 50 kilomètres. En théorie, le AirTag est une grande avancée technologique, sauf quand il tombe dans de mauvaises mains...

Dans une story publiée sur Instagram, la mannequin américaine Brooks Nader en a fait les frais. Elle raconte avoir été suivie dans la rue pendant plusieurs heures à cause d'un AirTag caché dans son manteau. Une histoire angoissante et effrayante. Malheureusement, le cas de Brooks Nader n'est pas isolé: cette pratique est plutôt courante aux Etats-Unis...

"J’étais dans un bar à Tribeca, j’attendais quelqu’un et j’avais mon manteau posé sur la chaise, derrière moi. Il y avait beaucoup de monde. Puis je suis allée retrouver des copines dans un bar proche", explique la mannequin face caméra.

Quelques heures plus tard, alors qu'elle rentre seule chez elle à pieds parce qu'elle habite dans le quartier, une notification inquiétante s'affiche sur l'écran de son téléphone: "Sur le chemin, j'ai reçu une notification qui me disait que quelqu'un suivait ma localisation depuis un moment. Évidemment, j'ai paniqué, et mon téléphone s'est éteint. (...) C’était le moment le plus effrayant de ma vie", avoue-t-elle.



Capture d'écran

C'est seulement une fois arrivée chez elle que la jeune femme de 26 ans trouve l'objet circulaire, sans pour autant savoir à quoi il sert. Après quelques recherches en ligne, la mannequin fini par comprendre : "On l'utilise pour des trucs vraiment horribles. On les place dans les voitures des gens pour les stalker, le trafic d'êtres humains, tout ce genre de trucs…", déplore la jeune femme.

Brooks Nader a finalement était chanceuse puisqu'elle a trouvé l'AirTag avant que quelque chose ne se produise. Elle s'est rendue au commissariat pour porter plainte et a tenu à informer ses abonné.e.s des dangers liés au traceur commercialisé par Apple. "Je veux juste éveiller les consciences et dire à toutes les femmes de surveiller leurs affaires personnelles et de faire attention à leurs notifications. Je veux que tout le monde sache que ça existe", a-t-elle déclaré. Elle ajoutera plus tard qu'elle a été suivie pendant au moins 5 heures dans les rues de New York...

Stalking et vol de voitures 2.0

Malheureusement, son cas est loin d'être isolé : plusieurs TikTokeuses américaines ont déjà été victimes, elles avaient d'ailleurs alerté leur communauté sur les dangers liés au AirTag lorsque celui-ci tombe dans de mauvaises mains. Ainsi, Kayla Malec avait déjà partagé une histoire similaire sur le réseau social au mois d'octobre dernier, expliquant qu'un traceur Apple avait été caché dans sa voiture. C'est une notification qui lui avait mis la puce à l'oreille. Sur la vidéo, qui a récolté plus de d'1,6 million de likes, on peut la voir fouiller sa voiture de fond en comble pour trouver le dit dispositif.

Erika Torres, une autre TikTokeuse, a vécu le même scénario : dans une vidéo, elle explique avoir reçu une notification lui indiquant qu'un accessoire inconnu avait été détecté près de son téléphone. L’appareil en question, un AirTag, l’a suivie depuis sa voiture garée jusqu'à un bar. Puis, à nouveau sur le chemin du retour, sans qu'elle ne trouve où il était caché.

Lorsqu'il tombe entre de mauvaise main, l'AirTag est détourné de son utilisation principale. Certains l'utilisent même pour voler des voitures. C'est à New York que la pratique semble être la plus répandue : en général, le voleur place le traceur sur un véhicule dans un lieu public, il attend ensuite que ce dernier soit isolé pour passer à l'acte et le voler. Et ainsi, ne jamais se faire repérer.

Aucun cas similaire n'a été détecté en Belgique. De plus, ce type de vol serait prévu par Apple. Si vous disposez d’un iPhone, celui-ci vous avertira si un AirTag inconnu a été placé dans votre véhicule ou dans votre sac ou ailleurs. Mais sur Android, il n’existe aucun moyen de détecter si un AirTag a été dissimulé... Apple a toutefois promis qu’une application Android verrait prochainement le jour pour détecter les AirTags indésirables.