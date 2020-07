Ellen DeGeneres dans la tourmente: 11 employés dénoncent le racisme et l’environnement toxique de l’émission

Ellen DeGeneres est considérée comme un monument de la télévision aux États-Unis. Le slogan de l’émission "Be Kind" a convaincu les téléspectateurs, mais apparemment pas les employés. Des anciens employés ont accusé la production du show de racisme, d’intimidation et d’un environnement toxique.

Ellen DeGeneres, la star de son propre Talk Show aux États-Unis, est dans la tourmente. Onze anciens employés ont tous témoigné anonymement auprès de Buzzfeed pour évoquer des cas de licenciements abusifs, de racisme, d’intimidation.

Plusieurs témoignages racontent des cas de licenciement après avoir pris des congés maladie ou des congés pour cause de décès d’un membre de leur famille. En plus de ça, une personne raconte avoir été victime de remarques racistes, notamment lors d’une soirée du personnel où un des producteur lui aurait dit: "Je suis désolé, je ne connais que les noms des employés blancs."

Enfin, d’autres membres du personnel d’Ellen DeGeneres ont également dénoncé l’environnement toxique dans les coulisses du show. Ils expliquent qu’il leur est formellement interdit d’adresser la parole à la présentatrice.

Face à la polémique, les producteurs ont déclaré prendre ces accusations très au sérieux et ont promis de "s’engager à changer les choses." Face à ce communiqué, une ancienne employée réplique: "Ils ne pratiquent vraiment pas ce qu'ils prêchent avec le mantra 'be kind'. (...) Si Ellen veut avoir une émission avec son nom dans le titre, elle doit être plus impliquée dans ce qu'il se passe vraiment. Je pense que les producteurs lui disent que tout va bien, que tout le monde est heureux, et qu'elle croit juste ça. C'est sa responsabilité d'aller plus loin que ça."