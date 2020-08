Ellen Pompeo toujours à la tête de Grey’s Anatomy: ce choix pour "l’argent et une famille heureuse"

Alors que la série "Grey’s Anatomy" rempile pour trois saisons supplémentaires, Ellen Pompeo se confie sur son choix de rester dans la série. L’interprète de Meredith Grey a voulu que ses enfants ne manquent de rien.

Ellen Pompeo incarne Meredith Grey depuis 15 ans maintenant. Son personnage est indispensable à "Grey’s Anatomy". Pourtant, l’actrice a hésité à partir plus d’une fois. Dans une interview pour le podcast "Jemele Hill is Unbothered", elle explique être restée pour le bien-être de ses trois enfants de 10, 5 et 3 ans.

"J'ai fait le choix de rester dans la série. Pour moi, personnellement, un foyer sain était bien plus important qu'une carrière. Je n'ai pas eu une enfance particulièrement heureuse. Donc l'idée d'avoir ce mari génial, ces trois superbes enfants et cette famille très heureuse est vraiment quelque chose que je devais avoir, pour combler ce vide dans mon cœur."

L’actrice a entamé son rôle dans la série après ses 30 ans: "J'ai commencé Grey's quand j'avais 33 ans, puis j'ai eu des enfants à 40 ans. Si j'avais commencé la série plus jeune, genre à 25 ans, je serais partie à 31, 32 ans, quand mon contrat allait se terminer. Mais mon âge a été décisif. Je savais qu'à 40 ans, je ne voudrais pas attendre ou courir après des rôles."

Mais Ellen Pompeo a tiré parti de Grey’s Anatomy. En plus d’un salaire plus que suffisant, elle est également productrice du show. Elle intervient en tant que réalisatrice sur certains épisodes. Elle coproduit en plus la nouvelle série, Station 19, avec Shonda Rhimes.