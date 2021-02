Ellie Goulding révèle être enceinte de 8 mois: voici pourquoi elle a caché sa grossesse pendant le confinement

La chanteuse Ellie Goulding a créé la surprise ce mardi en publiant plusieurs clichés d'elle sur son compte Instagram révélant qu'elle était enceinte de 8 mois. La chanteuse a abandonné son régime "strict" pour manger du fast food, des sucres et des glucides, alors qu'elle a vécu sa grossesse dans le plus grand secret.

Dans une interview avec le magazine Vogue, Ellie a admis que malgré le soutien de son mari Caspar, être enceinte pendant le confinement a été une expérience "solitaire''.

Elle a ajouté qu'elle avait l'impression que se plaindre d'être enceinte était un tabou.

Ellie, qui a épousé le marchand d'art, Caspar Jopling, en 2019, a déclaré qu'elle était tombée enceinte lors d'un voyage célébrant leur anniversaire d'un an. J'étais vegan et je ne mangeais que des salades et des noix...Et puis j'ai eu envie de plein de viande et de fast food.

L'inteprète de Burn a également révélé qu'elle connaissait le sexe du bébé "par défaut" lors d'une échographie, mais qu'elle n'était pas intéressée par une fête révélant le sexe de son bébé. Sa seule préoccupation est qu'il soit en bonne santé.

La chanteuse de 34 ans a également déclaré qu'elle aimait ses nouvelles courbes.

