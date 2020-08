Elodie Frégé publie un portrait étrange après des semaines de silence: "Je dérivais sévère" (photo)

Elodie Frégé, révélée par le concours Star Academy, était restée silencieuse depuis le début de l'été sur ses réseaux sociaux. La jeune femme, qui apparaît toujours élégante, apprêtée et maquillée, a publié un portrait d'elle qui a surpris ses fans.

En légende, la chanteuse partage ses pensées en se laissant aller à un peu de poésie. "Nature, Sature, [ Fourrure ? ] et Disparition. Comment vont les êtres qui passent ici à l’instant ? Êtes vous plongés dans des eaux troubles et/ou salées? Êtes vous plongés dans livre, un cocktail, dans des pensées, un corps ou un décor inoubliable(s) J’aimerais bien savoir, tiens... Mais ça vous regarde... et puis le mystère ça se fait rare n’est ce pas?", écrit-elle.

"Je testais ma nature ébouriffée, pâle, interdite, souvent bancale"

"J’avais plus ou moins délaissé ces réseaux depuis un petit mois et demi... Comme vous le voyez, je testais ma nature ébouriffée, pâle, interdite, souvent bancale, parfois défiante, accompagnée d’un être velu bien plus fascinant et rassurant que je (comme bien d’autres bipèdes) ne le serai jamais... Rêvant d un monde pensant et pansé, renversant de beauté et traversé de nouvelles illuminées", poursuit-elle, en évoquant son chat, présent sur la photo également. "Bref. Je dérivais sévère. Et lui là derrière il me disait via télépathie: "Qu’est ce que tu fiches, j’ai la dalle moi!".

Elodie Frégé se devait de faire surface. Quelques heures plus tard, elle participait au Nice Jazz Festival. L'occasion de faire la promotion de l'émission. "Je réalise donc que nous sommes le 21 août 2020... et que j’ai des tas de choses à partager à vous, notamment pour un rendez vous sur France 3 dans quelques heures. Alors je m’y colle", écrit-elle, comme si elle le faisait sans grande enthousiasme.

La chanteuse pose ensuite quelques questions à ses fans. "Il était comment votre été? Vous savez qu’il n’est pas fini... Je vous souhaite donc une fin d’été à la hauteur de vos plongeons les plus audacieux, dans tous les domaines possibles. À tout de suite pour des nouvelles fraîches et nos retrouvailles."