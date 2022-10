Élodie Frégé raconte un souvenir éprouvant de la Star Ac': "J'étais boulimique et elle me balançait ça devant des millions de gens, c'était la double peine"

Dans le livre Toutes pour la musique de Chloé Thibaud, Élodie Frégé revient sur une remarque marquante faite à la Star Academy lorsqu'elle était candidate de l'émission. Aujourd'hui agée de 40 ans, la gagnante de la saison 3 était très jeune au moment de sa participation en 2003.



"À cette époque, je voulais à tout prix être jolie, parce que je ne me sentais pas attirante quand j'étais adolescente, j'étais plutôt drôle et première de la classe", a raconté la chanteuse à la journaliste Chloé Thibaut, pour son livre qui sortira le 20 octobre, dont les propos ont été relayés par Gala.



"J'avais ce truc en moi de vilain petit canard, résultat, dans l'émission, j'étais "trop". Je confondais se mettre en valeur et charger la mule", précisant qu'elle n'était "pas forcément aidée". Elodie avait "l'impression que c'était la course à qui serait la plus band****".



Elle explique qu'un moment l'a particulièrement marqué... Elle avait été habillée de "sous-vêtements affriolants" pour interpréter "Sans contrefaçon" de Mylène Farmer lors du prime de l'émission. Elle n'était pas à l'aise dans cette tenue et cela s'est ressenti. Lors du debriefing qui avait lieu chaque semaine avec Raphaëlle Ricci, la professeur d'interprétation scénique lui aurait dit ces mots: "Mais putain, tu n'étais pas à l'aise du tout, comment est-ce qu'ils t'ont fagotée ? T'avais des bourrelets sous les fesses!"

Ce moment a été très difficile à vivre pour la jeune fille qu'elle était à l'époque : "J'étais boulimique et elle me balançait ça devant des millions de gens. C'était la double peine."