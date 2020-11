Elodie Gossuin a refusé de passer la nuit avec cet acteur célèbre: "Je me suis sentie humiliée"

Dans un numéro spécial du magazine Ici Paris, Elodie Gossuin fait des révélations sur son année de Miss France.

Élue Miss France en 2000, Elodie Gossuin avait alors 19 ans. La jeune femme s'est confiée sur son année de règne qui a suivi son élection dans un numéro spécial Miss du magazine Ici Paris. Elle raconte notamment la fois où Leonardo DiCaprio lui a fait des avances. "C'était dans une soirée. Il est venu me dire qu'il dormait à l'Hôtel de Crillon et m'a donné le numéro de sa suite comme s'il me faisait un cadeau."

Mais la jeune femme n'a pas répondu positivement à l'acteur. "J'ai pris cette invitation comme une insulte. Je me suis sentie humiliée et je lui ai dit qu'il se trompait de personne. J'aurais peut-être passé une super nuit d'amour, mais je ne regrette pas d'avoir dit non."

