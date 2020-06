Elon Musk dans un plan à 3 avec Cara Delevingne et Amber Heard? Le milliardaire répond à Johnny Deep

Le dernier rebondissement dans le procès qui oppose Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard défraye la chronique. Interrogé par l’avocat de l’acteur, Josh Drew, l’ancien compagnon de la meilleure amie d’Amber Heard, et voisin du couple Depp-Heard, a affirmé mercredi 17 juin qu’Amber Heard avait passé une nuit avec Elon Musk et Carla Delevingne alors qu’elle était encore mariée à Johnny Depp. Ce "plan à trois" aurait eu lieu en 2016 dans le penthouse de Johnny Depp à Los Angeles.

Interrogé par Page Six, Elon Musk a contredit ces propos : "Cara et moi sommes amis, mais nous n'avons jamais été intimes. Elle le confirmerait. De plus, je souhaite confirmer à nouveau qu'Amber et moi n'avons commencé à sortir ensemble qu'un mois environ après sa demande de divorce. Je ne pense pas l'avoir intéressée pendant leur mariage ! Concernant ce procès, je recommanderais à toutes les personnes impliquées d'enterrer la hache de guerre et de tourner la page. La vie est trop courte pour une telle négativité prolongée. Personne ne dira, lorsque tout ceci sera terminé, qu'il aurait souhaité que cette bataille judiciaire dure plus longtemps."

Johnny Depp et Amber Heard ont été mariés de 2015 à 2017. En mai 2016, Amber Heard entamait une procédure de divorce à l'encontre de Johnny Depp et l'accusait de violences conjugales. L’acteur a toujours nié avoir levé la main sur Amber Heard. En mars 2019, l’acteur attaquait son ex-femme pour diffamation, lui réclamant 50 millions de dollars. Il l’accuse en outre d’infidélité et de violences conjugales.