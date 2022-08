Elton John: comment j'ai fait pour que Britney Spears chante à nouveau après une "période traumatisante"

Britney Spears est de retour au sommet des hit-parades grâce au soutien de son ami Elton John. Dans une nouvelle interview accordée au Guardian, le chanteur a détaillé comment il a obtenu que la princesse de la pop retourne en studio pour la première fois en six ans - et depuis la fin de sa mise sous tutelle - pour enregistrer leur duo, "Hold Me Closer".





"Elle a été absente si longtemps - il y a beaucoup de peur parce qu'elle a été trahie tant de fois et qu'elle n'a pas vraiment été dans l'œil du public officiellement pendant si longtemps. Nous lui avons tenu la main tout au long du processus, en la rassurant sur le fait que tout allait bien se passer", a raconté le légendaire Rocket Man au Guardian.





"Je suis tellement excité de pouvoir le faire avec elle parce que si c'est un grand succès, et je pense que ça pourrait l'être, cela lui donnera beaucoup plus de confiance et elle réalisera que les gens l'aiment vraiment, se soucient d'elle et veulent qu'elle soit heureuse. C'est tout ce qu'une personne saine d'esprit voudrait après avoir traversé une période aussi traumatisante."



John a expliqué qu'après le succès de son single de 2021 avec Dua Lipa, "Cold Heart", il a commencé à réfléchir à un autre "disque d'été amusant et joyeux" lorsque son mari, David Furnish, "a dit que ce serait merveilleux que Britney Spears le fasse."



L'artiste de 75 ans a convenu que ce serait une bonne idée, étant un fan de Britney Spears depuis des années. "Elle a sorti des disques incroyablement brillants", s'est-il extasié. "Elle chantait et dansait si bien."



Elton John a décidé de prendre contact avec la chanteuse pour tâter le terrain, et il a été ravi lorsque Britney Spears a sauté sur l'occasion de travailler ensemble.



La chanteuse de "Toxic" a enregistré ses parties du remix de "Tiny Dancer" au studio du producteur Andrew Watt à Beverly Hills en juillet, relate Page Six. "Elle était tellement préparée. Elle avait passé du temps sur ce disque et savait comment elle voulait le faire", a déclaré Andrew Watt au Guardian. "Elle est incroyable pour superposer sa voix et la doubler, ce qui est l'une des choses les plus difficiles à faire. Elle s'est vraiment poussée, vocalement. (...) Elle est tellement douée pour savoir quand elle a la bonne prise. Elle a pris le contrôle total."



Ce moment de studio a également impressionné Elton John. "Elle a chanté de façon fantastique", s'est-il extasié. "Tout le monde disait qu'ils pensaient qu'elle ne pouvait plus chanter. Mais j'ai dit, elle était brillante quand elle a commencé, donc je pense qu'elle peut. Et elle l'a fait, et j'étais vraiment ravi de ce qu'elle a fait."



Cette collaboration a touché une corde sensible pour Elton John, qui, comme Spears, a vécu des moments difficiles sous les projecteurs. "Britney était brisée. J'étais brisé quand je suis devenu sobre. C'était un moment terrible", a déclaré le chanteur de "I'm Still Standing", abstinent depuis 32 ans. "Maintenant, j'ai l'expérience pour pouvoir conseiller les gens et les aider parce que je ne veux voir aucun artiste traverser des moments sombres".



Elton John espère que "Hold Me Closer" n'est que le premier avant-goût d'un come-back pour Brtiney Spears, qui a fait une grève du travail en 2019 qui a finalement permis de la libérer du contrôle de son père.



"La réadaptation est une chose si merveilleuse pour quiconque", a déclaré le chanteur. "Je croise juste les doigts pour que cela lui redonne confiance en elle pour retourner en studio, faire plus de disques et réaliser qu'elle est sacrément douée".