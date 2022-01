Emilie Fiorelli (Secret Story) séparée du footballeur M’Baye Niang, elle brise le silence: "À force d’usure, d’abus… "

Émilie Fiorelli, gagnante de Secret Story 9, a parlé de la fin de son histoire d’amour en décembre avec le footballeur M’Baye Niang. Le couple s’est séparé et réconcilié plusieurs fois, mais cette fois-ci, Emilie semble décidée. C’est depuis 2016 qu’elle partageait la vie du footballeur sénégalais de 27 ans, père de ses deux enfants, Louna, 3 ans, et Farrell, 1 an.



"Certains couples ne sont pas faits pour l’éternité et d’autres pour une plus courte durée. Je n’ai aucun regret. Aujourd’hui, je suis enfin heureuse", avait dit la candidate de télé-réalité.



Le 9 janvier, la jeune maman en a dit plus lors d’une session questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram.



"Je n’ai pas à surmonter cette rupture. Je l’ai choisie (…) À force d’usure, d’abus, j’ai fini par me détacher et me faire une raison. Aujourd’hui, je suis heureuse comme ça. En dehors de mon épanouissement, celui de mes enfants est important et je les trouve heureux. C’est tout ce qui compte, qu’on soit tous heureux".