Emily Ratajkowski annonce s'être inscrite sur une app de rencontre

Emily Ratajkowski, animatrice du podcast "High Low", a rejoint une application de rencontre pour la première fois au milieu de la romance entre elle et Pete Davidson, partageant son expérience dans l'épisode de jeudi.



Le mannequin de 31 ans n'a pas précisé le nom de l'application mais elle a "reçu quelques demandes directes de femmes, ce qui est excitant mais elle ne pense pas qu'elle va rencontrer son "coup de cœur féminin ici."



La star a fait les gros titres en novembre suite à son début de romance avec Pete Davidson, l'ex-compagnon de Kim Kardashian. Ils ont eu leur première sortie publique lors d'un match des New York Knicks contre les Memphis Grizzlies.



La relation deviendrait "plus sérieuse", selon une source qui s'est confiée à Page Six.



"Pete l'emmène au restaurant et à des événements. Ils passent également beaucoup de temps ensemble à la maison", a déclaré le proche, qualifiant leur temps ensemble d'"amusant sans aucun stress."



Emily Ratajkowski était précédemment mariée à Sebastian Bear-McClard pendant 4 ans, et l'ancien couple partage un fils de 1 an, Sylvester. Après avoir demandé le divorce en septembre, la jeune femme a fait son coming out en tant que bisexuelle sur TikTok.