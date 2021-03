Emily Ratajkowski est devenue maman pour la première fois ce lundi. Elle a partagé une photo de son fils sur son compte Instagram. Le petit garçon répond au doux prénom de Sylvester. L'actrice et top-modèle a partagé une photo où on peut la voir le nourrir. Elle a écrit: "Sylvester Apollo Bear nous a rejoints sur terre. Sly est arrivé le 8 mars 2021 au cours de la plus belle matinée, inondée d'amour de ma vie.

L'actrice est mariée à Sebastian Bear-McClard depuis 2018.