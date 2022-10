Emily Ratajkowski n’est-elle déjà plus célibataire? Elle a été aperçue avec un homme à New York

Les charmes d’Emily Ratajkowski ne sont plus à prouver à personne et cela n’en étonnera pas beaucoup d’apprendre que la jeune femme, à peine célibataire, a déjà été aperçue aux bras d’un homme.

Depuis quelques mois, suite aux nombreuses infidélités de son ex-mari, la mannequin a demandé le divorce à Sebastian Bear-McClard. Elle profiterait depuis de son célibat, bien que des rumeurs aient évoqué un flirt entre elle et Brad Pitt qui passeraient "beaucoup de temps ensemble" selon le magazine américain People.

Mais, non, ce n’est pas l’acteur de Fight Club qu’Emily Ratajkowski a embrassé dans les rues de New York ce lundi 7 octobre! Il s’agit d’Orazio Rispo, un DJ très réputé dans la grosse Pomme. Connu par les plus grandes stars américaines, il serait également engagé pour la réinsertion d’anciens prisonniers dans la société.

Si on ignore (même si on se doute) dans lequel de ces contextes la mannequin a rencontré son nouveau prétendant, on attend avec impatience la suite de cette histoire!