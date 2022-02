Eminem, Dr Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J Blige... Le concert du Super Bowl 2022 a réuni des légendes du rap et du hip-hop

C'est l'un des événements sportifs les plus attendus des Etats-Unis. Tous les ans, des millions de spectateurs se réunissent pour regarder la finale de football américain. Ils viennent des USA, bien sûr, mais également du monde entier.

Et si la manifestation est avant tout du sport, c'est aussi un grand show à l'américaine. Pendant le half-time (la mi-temps), tous les ans, des stars de la musique donnent un concert qui s'avère souvent mémorable.

Cette année, le Super Bowl était placé sous le signe du rap et du hip-hop. Et les légendes du genre ont été réunies. Les rappeurs californiens Dr. Dre, Snoop Dogg et Kendrick Lamar, ainsi que Mary J. Blige et 50 cents ont fait le spectacle.

Le public a pu danser sur des tubes planétaires come "The Next Episode", "Still Dre" ou "Family Affair".

Forcément un peu politisé avec un plateau comme celui-ci, Eminem a rendu hommage à Colin Kaepernick, symbole des Droits civiques et pour lutter contre les violences policières racistes.

Dans les tribunes, on a aperçu le prince Harry, Kanye West, Charlize Theron, Sean Penn, Demi Lovato, Jennifer Lopez, Ben Affleck. Bref, que du beau monde pour ce rituel annuel!

Voir la vidéo ICI