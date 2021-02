Emma Stone? L’actrice MÉCONNAISSABLE en "Cruella": voici la bande-annonce du film (vidéo)

Disney a dévoilé la bande-annonce du film “Cruella”. C’est Emma Stone qui incarne la méchante des "101 Dalmatiens". Le moins que l'on puisse dire, c'est que la transformation de l’actrice en Cruella De Vil est stupéfiante. Son relooking a été dévoilé dans la première bande-annonce de l'histoire de l'origine de la célèbre méchante.



Mercredi, Disney a diffusé le clip montrant la star de 32 ans, jouant les premiers jours de ce personnage maniaque et amoureux de la fourrure. Les scènes se déroulent dans le Londres des années 1970.



Et si le teaser était certainement visuellement attrayant, les téléspectateurs s'interrogent sur les similitudes entre la représentation de Cruella et l'histoire d'origine de 2019 du Joker, avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal.