Emmanuel Macron apostrophé par une soignante anti-vaccin en pleurs: "Vous savez très bien que cela ne fonctionne pas"

Après avoir visité un centre pour réfugiés ukrainiens dans le Maine-et-Loire, le président français Emmanuel Macron a été apostrophé dans la foule par une soignante anti-vaccin qui l'a supplié d'assouplir le protocole vaccinal dans les hôpitaux français.

"On n'a plus de travail, aidez-nous", a imploré cette dame en pleurs. Interloqué par sa tristesse, le président s'est approché de cette femme qui semblait désespérée et lui a demandé pourquoi elle n'avait plus de travail.

"Pourquoi obliger les soignants de se faire vacciner? Monsieur, vous savez très bien que cela ne fonctionne pas", a alors demandé la dame qui filmait avec son smartphone.

Le président lui a répondu calmement et d'une voix douce: "Mais Madame, si vous voulez parler avec moi, le mieux c'est de ne pas me filmer par courtoisie. Moi, je viens vous voir gentiment et je comprends votre émotion".

La dame a alors coupé son appareil et a saisi l'opportunité pour parler au dirigeant de l'Hexagone.

Et celui-ci de justifier sa position sur les mesures liées à la pandémie du coronavirus. "Là, le gouvernement à court terme ne va pas enlever l'obligation vaccinale", lui a-t-il fermement assuré.

A la dame qui a "évoqué ses collègues qui étaient seuls" comme argument, le président lui a énuméré qu'ils étaient quand même plus de 95% d'entre eux à s'être faits vacciner.