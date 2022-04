Emmanuel Macron: cette petite phrase qui en dit long sur son couple

Emmanuel Macron est en campagne. A dix jours seulement du premier tour de la présidentielle, le président-candidat est retourné sur le terrain pour un très long bain de foule lors d'un déplacement ce jeudi en Charente-Maritime consacré à l'écologie.

A Fouras, 300 personnes avaient fait déplacement pour le rencontrer et l'interpeller sur différentes thématiques. Une rencontre de terrain que le président affectionne tout particulièrement. Sous tension permanente à cause de la guerre en Ukraine, de la présidence de l'Union Européenne et de la crise énergétique, Emmanuel Macron a quand même pris le temps de plaisanter avec l'une des personnes présentes dans l'assemblée. Un participant l'a en effet interpellé en lui balançant une anecdote assez inattendue: “Monsieur le président, j’ai deux tortues: Brigitte, elle est gentille, mais Manu, il râle un peu”. Une intervention à laquelle Emmanuel Macron a répondu lui-même avec humour: “Ce n’est pas loin de la réalité !”, nous relate le magazine Gala.