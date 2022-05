En collaboration avec un groupe ukrainien, Ed Sheeran sort un titre engagé contre la guerre

Antylia est un groupe connu en Ukraine. Depuis le début de la guerre, ses membres se sont mobilisés pour se battre contre la Russie et aujourd’hui c’est par leur art de toujours qu’ils continuent la lutte.

Ce lundi 2 mai, le titre 2step est sorti sur les plateformes de diffusion mondiales. Il était initialement un featuring entre Ed Sheeran et Lil Baby mais a laissé place au groupe Antylia pour une nouvelle version. Et son texte est fort: "Je me souviens, tu voulais aller à Rome, mais tout mène à cette ville de Crimée. L'histoire brûle. Combien de missiles encore ?", y trouve-t-on notamment.

"Ed ressent la douleur"

Le chanteur britannique s'était déjà positionné publiquement contre la guerre menée par la Russie en Ukraine et cette fois-ci il a accepté de donner de la voix pour sensibiliser le grand public à la situation en Europe de l'Est.

"Je suis très heureux qu'un chanteur célèbre soutienne les Ukrainiens. Ed ressent de la douleur, de la compassion et de la sympathie pour notre peuple. Lui et son équipe comprennent que nous avons besoin d'aide et de soutien pour survivre et gagner. Et je leur suis très reconnaissant pour cela", a indiqué Taras Topolya, le chanteur du groupe Antylia, à la BBC.

Les bénéfices générés par ce morceau seront reversés à des associations d’aides aux réfugiés.