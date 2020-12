En larmes, Jean-Pascal raconte sa descente aux enfers: "J'ai galéré pour payer mon loyer" (vidéo)

Dans l'émission Touche Pas à Mon Poste diffusée sur C8, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, dont "J.P." fait désormais partie, revenaient sur l'histoire de Mallaury Nataf. La comédienne dévoilée par la sitcom "Le Miel et les Abeilles" est à nouveau sans domicile fixe. Jean-Pascal Lacoste, bien que très populaire après avoir participé à la Star Academy, a connu une véritable descente aux enfers quelques années après sa sortie du château.

Il explique que même les vedettes pouvaient avoir de gros soucis financiers. "Au décès de mon père, je devais 185 000 euros aux impôts", commence-t-il par dire. "J'ai perdu mon contrat TF1 puisque j'étais salarié de la chaîne en tant qu'animateur. Je gagnais 5.000 balles par mois. Par chance, mon père m'avait fait acheter un terrain, j'ai pu redémarrer. J'ai redémarré à zéro", explique-t-il.

Mais après son divorce avec Jennifer, sa première compagne d'origine américaine, tout s'est bousculé. "J'ai eu un bad il y a huit ans. Je n'avais rien. Quand j'ai divorcé, c'était compliqué. J'ai galéré pour payer mon loyer, j'en ai chié".

Jean-pascal a dû se réinventer, mais le fait d'être reconnu n'a pas facilité les choses. "J'ai ouvert un petit restaurant, ça a moyennement marché, j'ai vendu. J'ai fait serveur dans un restaurant. Les, gens, toute la journée, me disaient "ah, c'est là que ça vous mène la télé". Les gens sont des conn****. Les gens vous démontent. Même aujourd'hui. C'est pas des trucs fastoches", avoue-t-il.

"Je le dis avec émotion, parce que ça n'a pas été facile. je suis passé par des moments hyper durs. Je suis pas du genre à chialer. Mais il faut pas écouter les autres, il faut se battre. Quand il faut bouffer, il faut bouffer. Que ce soit serveur, électricien, boulanger, y'a pas de sot métier, il faut s'adapter. Il faut pas avoir peur de redémarrer et de se dire "je fais de la télé, qu'est-ce que je peux bien faire d'autre? Il faut avoir les couilles de faire autre chose. Ca redémarrera. La preuve, c'est que j'ai redémarré. C'est dur, mais si on se bat, on peut y arriver".

Aujourd'hui, Jean-Pascal est à nouveau sur le devant de la scène grâce à Cyril Hanouna, qui l'a intégré à son émission. "Quand tu m'as appelé pour participer à ton émission, c'est une chance que j'ai eue, je te remercie", a conclut Jean-pascal.

