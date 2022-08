En larmes, Kendji Girac fait une terrible révélation sur sa vie privée: "J'aurais aimé la voir grandir"

Le samedi 27 août, Kendji Girac a ému les spectateurs de The Voice Kids sur TF1. C'est juste après la prestation de Thais, une jeune candidate, que l'artiste a confié avoir perdu sa nièce.



"Ma première petite nièce elle s'appelait Thais. J'aurais aimé la voir grandir et pouvoir la voir chanter comme ça sur un plateau donc ça me fait vraiment plaisir de me rappeler ce petit bout de chose. C'est pour ça que je t'ai vraiment parlé avec mon coeur, merci beaucoup pour cette chanson", a expliqué le chanteur.



"Ça va ?", a voulu savoir Louane, touchée pour la tristesse de son ami. "Ça va, ça rappelle juste des petits moments dans la vie où ça arrive à tout le monde. Mais ça fait partie de la vie. Ça pince le coeur."