En plein confinement, Magali Berdah et son compagnon se font liposucer en couple: "C'est une opération de cheval" (vidéo)

Magali Berdah et son compagnon ont subi des opérations de chirurgie esthétique ensemble. La femme de 38 ans a passé trois heures sur la table d'opération afin de subir une liposuccion. Stéphane, son compagnon "s'est fait dessiner des abdos".



Il ne s'agissait pas de la première fois pour la fondatrice de l'agence d'influenceurs Shauna Events.Et cette dernière n'a jamais caché son attirance pour les interventions esthétiques et toujours tout assumé. "Pourquoi me planquer ? C’est bête ! Je suis très à l’aise avec tout ça. J’ai souvent parlé de mes opérations sur le plateau de TPMP. Ce n’est pas un sujet tabou pour moi contrairement à d’autres personnalités des médias qui préfèrent le taire. Moi, j’assume et ne joue pas de double jeu", a confié la mère de famille à StarMag.



"J’en ai subi une seconde. On m’a redessiné l’abdomen, retiré mes poignées d’amour, mais aussi lipoaspiré la graisse autour des genoux, des bras ainsi que l’intérieur et l’extérieur des cuisses. Une partie des masses adipeuses prélevées a permis de regalber certaines courbes de mon corps. Le chirurgien a comblé deux creux latéraux au niveau de mes fesses qui s’étaient affaissés après mes trois grossesses", a ajouté la chroniqueuse de Touche pas à mon poste.