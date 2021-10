En plein direct, Madonna se lève et montre ses fesses: moment embarrassant pour le présentateur (vidéo)

A 63 ans, la chanteuse Madonna a de nouveau fait preuve de beaucoup d’extravagance dans l’émission "The Tonigh Show", animée par Jimmy Fallon. Venue pour promouvoir son nouveau documentaire "Madame X", elle a perdu le contrôle et montré ses fesses au présentateur. Moment de malaise assuré…

Telle qu’on la connaît, Madonna aime provoquer lors de ses apparitions à la télévision. Et elle l’a encore prouvé jeudi dernier… Alors qu’elle était invitée dans l’émission "The Tonight Show" pour parler de son nouveau documentaire "Madame X", la chanteuse a encore fait preuve d’extravagance. Mettant dans l’embarras l’animateur, Jimmy Fallon…

Alors qu’elle discutait avec lui, elle s’est soudainement levée et s’est jetée sur le bureau du présentateur, prenant des positions osées. Surpris (et aussi embarrassé), Jimmy Fallon a rapidement ôté sa veste pour tenter de cacher la scène. "Non, non, non... Qu'est-ce que vous faites ?, a-t-il lancé. Madonna ! Stop, stop, stop, arrêtez ça. Je ne sais pas quoi faire. Arrêtez ça maintenant... absolument." La chanteuse a même soulevé sa jupe pour montrer ses fesses au public présent sur le plateau avant de se rasseoir. “Les artistes sont là pour perturber la paix publique”, a-t-elle dit. "Oh mon dieu, désolée", a ajouté Jimmy Fallon.

Acclamée sur le plateau, certains se sont amusés de son comportement, mais d’autres en revanche n’ont pas vraiment apprécié. Sur Twitter, les réactions ne se sont pas fait attendre. “Elle est vraiment trop vieille pour ça”, pouvait-on notamment lire sur le réseau social. Ou encore : “Elle avait l’air et agissait de façon ridicule."