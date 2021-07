En plein émission, Samuel Etienne se "fâche" sur certains automobilistes: "Ça me met en colère"

Lors de son émission quotidienne, Questions pour un champion, Samuel Etienne n'a pas pu s'empêcher de pousser un coup de gueule le 26 juillet. Alors qu'il posait une question concernant le Code de la route et la distance latérale de sécurité à respecter lorsqu'un automobiliste dépasse un deux-roues, il a fait passer un message.

Je me fâche un peu mais c’est vrai que ça m’énerve !

Après la réponse correcte d'un candidat, il a d'abord donné son avis, expliquant qu'un mètre était le "minimum". Une distance qui n'est "jamais respectée", a souligné un candidat.

Alors, le présentateur s'est permis de sortir de sa réserve et de faire passer un message : "Amis automobilistes, laissez passer au large les cyclistes. C’est fou quand même. Au quotidien, dans les villes, en agglomération, c’est incroyable. Ce n’est quand même pas compliqué de mettre son clignotant. Je me fâche un peu mais c’est vrai que ça m’énerve ! Ou de patienter derrière un cycliste pour le dépasser 10 mètres plus loin. Ça me met en colère ça !", a-t-il déclaré.

L'animateur, cycliste lui-même, s'est fait renverser par une voiture à plusieurs reprises par le passé. Il l'avait expliqué lors d'un livre sur Twitch en janvier dernier.

Depuis, il prône le partage de la route et les comportements responsables.