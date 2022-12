En pleurs, Sarah Fraisou, star de télé-réalité, annonce sa fausse couche et se confie sur son combat pour devenir mère

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Sarah Fraisou se livre. En pleurs, la jeune femme se confie sur le combat qu'elle mène depuis plusieurs années pour devenir mère. "Je me suis réveillée enceinte, et je me suis couchée, il n'y avait plus rien (...) Je voulais vous raconter mon histoire. J'en ressens le besoin, car ça fait un moment que je garde ça pour moi, je ne dis rien", souffle-t-elle.

Dans un message, on apprend que la jeune femme a recours à la FIV (fécondation in vitro). "Je viens de faire ma quatrième FIV, j'aurais aimé vous partager de la joie, mais elle n'a également pas abouti à une fin heureuse, puisque j'ai fait une fausse-couche", raconte-t-elle. Cette technique médicale qui consiste à inséminer en laboratoire un ovule avec un spermatozoïde, l'ovule fécondé étant par la suite réimplanté dans l'utérus de la mère. Le procédé est souvent utilisé par des couples ayant du mal à concevoir et il peut également inclure un don d'ovule, de sperme ou les deux.

Sarah Fraisou, connue pour ses participations dans des émissions de télé-réalité, se dit anéantie. "La Sarah que vous connaissez est très courageuse. Mais ça me dépasse. Je n'y arrive pas. Je sais que beaucoup de femmes qui m'ont écrit qui sont dans le même cas que moi. Il y a toujours de l'espoir, mais ça fait mal. J'ai le cœur en miettes", témoigne-t-elle.