En quoi se déguisent les stars pour Halloween? Découvrez leurs effrayants costumes en photos

C’est une fête que les petits et grands farceurs adorent! Ce lundi 31 octobre, on célèbre les morts pendant la nuit d’Halloween (ou le week-end tout juste passé). L’occasion pour les esprits créatifs de se lâcher, et cela même du côté des stars.

On démarre avec Nabilla et sa famille qui sont devenus pour quelques heures la famille Hulk:

Le rappeur Diddy, lui, a tout donné en optant pour un costume parfaitement réalisé du Joker:

Kim Kardashian s’est révélée époustouflante dans la peau de Mystique dans Avatar:

La chanteuse Lizzo s’est déguisée en une hilarante Marge Simpson:

Pas d’Halloween sans famille Adams ! Iris Mittenaere incarne Mercredi pour la fête des morts:

Laetitia Hallyday est méconnaissable pour le 31 octobre dans son costume de Cruella:

La chanteuse est actrice Janelle Monae s’est déguisée en diva du Cinquième élément et le résultat est troublant:

Megan Fox et Machine Gun Kelly se sont incroyablement transformés pour devenir Pamela Anderson et Tommy Lee:

Et pour finir, moins effrayante: Kendall Jenner a dévoilé son costume de Jessie dans Toy Story: