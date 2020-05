EnjoyPhoenix débarque à Bruxelles: l’influenceuse a rempli le camion

Depuis quelques mois, l’influenceuse EnjoyPhoenix a décidé de venir vivre chez nous, en Belgique, où vit son compagnon, le DJ Henri PFR. L'étape du déménagement est en marche, toutes ses affaires sont dans le camion.

EnjoyPhoenix vient vivre à Bruxelles. Elle a tenu à rassurer ses followers dans ses vidéos, elle n'es qu'à 4h en train de Lyon. EnjoyPhoenix explique sur sa chaîne Youtube toutes les étapes de sa décision. "Toute ma famille vit à Lyon, mais je ne la vois pas. Je ne suis pas quelqu’un qui a le besoin de les voir toutes les semaines. Ils sont leurs vies, j’ai la mienne, je travaille beaucoup, je voyage beaucoup."

Elle se dit presque soulagée de venir en Belgique: "Si je pars, je ressentirai plus le besoin de voir mes amis et ma famille. En revenant, j’irai dormir chez eux. Je les verrai plus en faisant ça qu’en vivant à Lyon." Elle compte revenir dans sa ville toutes les deux semaines pour continuer à bosser avec ses équipes de Leaves & Cloud.

Sur la question de "pourquoi c’est toi qui part et pas l’inverse", la jeune femme est très claire: "J’ai toujours eu envie de vivre à l’étranger. Mon rêve c’est partir vivre à Londres. J’ai appris à découvrir la Belgique, et les belges sont d’une gentillesse extrême. La vie est douce. Je n’ai jamais bougé de Lyon pour n’importe qui. Le mec est toujours venu chez moi, et je ne veux plus de ça. Un jour, j’ai eu un déclic."

Elle avait trois conditions: un jardin pour son chien, un magasin bio pas loin et pouvoir tout faire à pied. Ils emménageront donc dans une maison.