EnjoyPhoenix révèle avoir été victime d'abus sexuels

Dans sa dernière publication sur Youtube, EnjoyPhoenix explique avoir été la victime d'abus sexuels quand elle était plus jeune. Elle explique consulter une thérapeute depuis un an et les progrès que cela a permis dans sa vie personnelle et professionnelle. "Elles sont intimement liées", explique la jeune femme.

Cette vidéo commence par un avertissement et le fait que plusieurs sujets délicats vont être abordés: le mariage, l'infertilité, la maternité, et les abus sexuels.

"Ce que je m'apprête à dire va être difficile à entendre", prévient la compagne de Henri PFR.

EnjoyPhoenix explique avoir été abusée sexuellement. "Comme beaucoup de jeunes filles", estime-t-elle... Et de poursuivre: "Je ne l’ai découvert que très récemment parce que je ne voulais pas mettre de mots dessus, car pour moi, à ce moment-là, ça ne l’était pas… J’ai été abusée. Comme beaucoup. On a l’impression que ce n’est pas de l’abus sexuel, mais en fait ça en est", explique-t-elle.

C'est au fil de sa thérapie que EnjoyPhoenix a pu mettre des mots sur ces souvenirs douloureux. "Elle m’a ouvert les yeux en me disant que c’était clairement de l’abus sexuel et que si je n’avais pas voulu le voir c’est parce que mon cerveau avait tenté de me protéger".

La Youtubeuse assure qu'elle abordera encore ce sujet dans une prochaine vidéo parce qu'elle veut "libérer la parole". "Le fait de voir que de plus en plus de personnes sont ouvertes à cette discussion, ça m’a fait prendre conscience qu’il fallait aussi que j’en parle".