Eric Boschman et Julien Lapraille sortent un livre de recettes et de portraits de producteurs wallons (vidéo)

Eric Boschman et Julien Lapraille étaient invités sur le plateau du RTLINFO avec Vous afin de parler de leur livre sur l'amour du terroir. Dans "De la terre à l'assiette", l'Œnologue, le chef à domicile, Sandrine Dans et Gerald Watelet proposent cinquante recettes et portraits de producteurs wallons. "Pour une fois, on va mettre un visage devant une recette, devant un produit, c'est hyper important. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui", explique Julien Lapraille. "On mange tous les jours grâce à ces gens-là", ajoute le chef.

"Il ne faut pas oublier que ce sont eux qui nous nourrissent et qui façonnent les paysages", précise Eric Boschman.