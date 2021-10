Eric Dupond-Moretti au bord des larmes: cette question qui a perturbé son interview (vidéo)

Le ministre français de la Justice est resté sans voix à l’évocation d’un être cher. Un moment d'émotion inattendu au cours d'un entretien qui portait sur les Etats généraux de la justice.

Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, et le président français Emmanuel Macron ont lancé les "Etats généraux de la justice" ce lundi 18 octobre 2021 à Poitiers. C’est dans ce contexte que le ministre français de la justice était interrogé par le journaliste de la chaîne LCI, Darius Rochebin. Contre toute attente, un aspect plus personnel a été abordé lors de cet entretien.



"Votre mère, 85 ans, immigré italienne, femme de ménage… elle est venue dans ce bureau ? Qu’est-ce qu’elle a dit ?", a interrogé Darius Rochebin. Éric Dupond-Moretti raconte : "Elle regardait le plafond. Elle était évidemment émerveillée d'être ici. Ce n'est pas notre lieu ici. Les gens, quand ils sont venus ici pour la visite du patrimoine, me disaient 'monsieur le ministre c'est magnifique, votre bureau'. Je leur ai répondu, 'c'est d'abord le vôtre'. Parce que c'est un bail précaire". Et le ministre d’ajouter : "Elle m'a dit des choses à l'oreille, je ne vais pas vous les répéter."